Кабмин продолжил адаптивный карантин, но ослабил ограничения

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16:32
Валютний курс - чергові випробування чи період відносної стабільності
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13:52
"Центрэнерго" и ОПЗ готовы к приватизации - Зеленский
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12:19
Украинцы с 1 июля смогут быть владельцами земли, сюрпризов не будет — Зеленский
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11:17
Зеленский призвал на основе законопроекта об олигархах разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы
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15:49
Зеленский хочет продолжения сотрудничества с МВФ, но на особых условиях
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Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни
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06:43
Краснокнижные жуки-олени - самые большие в Украине
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07:46
Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
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08:30
В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС
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На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм
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