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Кузьмин: Безуглая больше месяца саботирует работу ВСК по вагнеровцам, возможно, чтобы "отмазать" предателей с Банковой

17.06.2021 / 09:35
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая больше месяца саботирует работу временной следственной комиссии по делу вагнеровцев, возможно, чтобы "отмазать" предателей с Банковой.

Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Что и следовало ожидать: "слуга народа" Марьяна Безуглая отказалась работать председателем следственной комиссии по делу вагнеровцев и прочим актуальным делам о государственной измене, если ее заместителем в Комиссии будет Ренат Кузьмин. Так и написала у себя в ФБ: "… не вважаємо за можливе…", и опубликовала письмо Арахамии руководству фракции ОПЗЖ по этому поводу. Правда, без подписи самого Арахамии", - написал Кузьмин.

Также он добавил: "Напомню, что по закону о ТСК Следственная комиссия "по вагнеровцам" должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования "дела вагнеровцев" формирует состав Комиссии из удобных и податливых "подчинённых". Как думаете, для каких целей ей нужен "другой" заместитель? Она действительно собирается расследовать дело о предательстве на Банковой и срыве спецоперации по задержанию наемников? А может, эту комиссию создали специально для того, чтобы "отмазать" предателей родины, "сливших" спецоперацию врагу, и Марьяна просто "отрабатывает номер"?"

"Похоже, нас ждёт интересное продолжение. Ответ руководства ОПЗЖ на "хотелки" "слуг народа" обязательно опубликую", - резюмировал парламентарий.

Кузьмин, Безуглая
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