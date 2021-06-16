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Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность либерализации в церковной жизни

16.06.2021 / 17:00
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность либерализации в церковной жизни
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ отметил, что уступки «прогрессивной» общественности отразились на посещении либеральных храмов

В Европе уступки «прогрессивной» общественности отразились на посещении либеральных храмов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).
 
«В Церкви есть всё: и работа с детьми и подростками, и волонтерская деятельность, и различная помощь страждущим. Но либеральные круги всё это всё равно не удовлетворяет. А с другой стороны, видны конкретные примеры полного безоговорочного следования всем либеральным трендам и результаты этого следования», - сказал митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что в либеральной христианской деноминации Европы — государственной Церкви Швеции, можно найти всё, что угодно либеральной душе: здесь и различные виды благотворительности, и спортивные лагеря, и психологическая помощь кому угодно от чего угодно. «Одного только не видно — Христа», - подчеркнул он.

«Но если бы деятельность Церкви Швеции ограничивалась лишь вышеуказанными делами. Одновременно с этим видим и полное потворство всяческим меньшинствам. Иногда сообщения прессы о деятельности Церкви Швеции звучат как страшная кощунственная пародия. То женщина-«епископ» Стокгольма, о которой с гордостью сообщают как о «первой в мире епископе-лесбиянке», приказывает убрать кресты с храма, чтобы не оскорблять их видом мигрантов-мусульман. То в алтаре одного из храмов размещают кощунственное изображение толерантного «рая» с однополыми парами. То под влиянием радикальных феминисток шведская Церковь прекращает в богослужебных текстах использовать личные местоимения мужского рода в отношении Бога, то одна из епархий вообще называет Церковь Швеции «транс-церковью» и борется за права мужчин, считающих себя женщинами, посещать женские раздевалки и туалеты», - рассказал архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что уступки «прогрессивной» общественности отразились на посещении либеральных храмов. «Согласно недавним исследованиям, Церковь Швеции настолько быстро теряет прихожан, что в течение ближайших десяти лет из нее уйдет около миллиона человек», - сказал он.

«Вот — плоды бездумного и безумного потворства либерализму. Вот — плоды изгнания Христа и Его учения», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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