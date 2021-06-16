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Епископ УПЦ о молитвенном стоянии верующих под ВР: Власти нужно увидеть в УПЦ не организацию, а миллионы живых людей

16.06.2021 / 12:19
Епископ УПЦ о молитвенном стоянии верующих под ВР: Власти нужно увидеть в УПЦ не организацию, а миллионы живых людей
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что молитвенное стояние 20 тысяч верующих под Верховной Радой не имеет ничего общего с политикой или демонстрацией силы

Верующие УПЦ обратились к власти, которую сами же выбирали, не с политическими требованиями, а с просьбой увидеть в них людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Народные избранники должны понять наконец, что Украинская Православная Церковь - это не какая-то структура или организация, а живые люди, которые представляют собой присутствие Христа на земле. Живые люди, в которых нужно увидеть своих матерей, братьев и сестер. И возможно, как только политики перестанут видеть в Церкви «религиозную организацию», в их жизни также появится чудо. Чудо любви к Богу и ближним», - отметил епископ Виктор.

Он напомнил, что молитва – это всегда надежда, свидетельство о том, что мир, в котором мы живем, несмотря на все его несовершенство и внешнюю приверженность злу, наполненный чудом.

«Мы, верующие люди, хорошо знаем, что только благодаря чуду этот мир существует. Ведь по большому счету, настоящая любовь - это чудо. Дружба, милосердие, взаимоуважение и все, что только является хорошим и благим, - все это чудо», - сказал епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что молитвенное стояние 20 тысяч верующих под Верховной Радой не имеет ничего общего с политикой или демонстрацией силы и многочисленности верующих канонической Церкви, а надежда на чудо, что власти, которые избраны нами, наконец-то увидят людей, а не «религиозную организацию».

Как сообщалось ранее, в Киеве 15 июня на площади Конституции перед зданием украинского парламента более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние с просьбой отменить антицерковные законопроекты и отказать в визите Патриарху Варфоломею, который благословил создание в Украине структуры под названием Православная Церковь Украины.

 

 

Источник: Inpress.ua
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