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Ляшко: мы готовимся к ежегодной вакцинации от COVID

15.06.2021 / 13:14
Министерство здравоохранения готовится к тому, что вакцинация от COVID в Украине будет проводиться каждый сезон. На сегодня этот вопрос изучают эксперты.

Об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы готовимся к этому (ежегодной вакцинации, - ред.) и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах", - отметил он.

По его словам, на сегодня министерство уже обратилось к Национальной технической группе экспертов, которая работает вместе с мировым сообществом и отслеживает все клинические исследования, научные данные о продолжительности иммунитета.

"Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится год-два года, из этого и будет выходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периоду, когда лучше вакцинироваться", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения говорил, что до конца лета Украины получит более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Он также предлагает ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации.

Источник

коронавирус, вакцинация, Ляшко
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