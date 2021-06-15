Зеленский хочет услышать от Байдена четкое "да" или "нет" по ПДЧ в НАТО для Украины

Он также напомнил о сохранении военной угрозы РФ для Украины.

Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse

Он также заявил, что США могли бы оказать экономическую поддержку Украине.

Зеленский сказал, что Россия затягивает процесс по встрече между ним и президентом Владимиром Путиным без четких причин.

Президент добавил, что большинство российских войск, которые были перевезены весной в районы у границ Украины, не были отведены.

Президент Владимир Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что сегодня на саммите НАТО не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов. Альянс исходит из того, что Украине и Грузии нужно сосредоточиться на реформах и тогда вопрос присоединения решится сам собой. А пока среди стран-участниц нет единой позиции по поводу предоставления Украине ПДЧ.

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