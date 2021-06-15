Войти | Зарегистрироваться
14:26

вторник,
15 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский хочет услышать от Байдена четкое "да" или "нет" по ПДЧ в НАТО для Украины

15.06.2021 / 13:45
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июня, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины.

Он также напомнил о сохранении военной угрозы РФ для Украины.

Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse

Он также заявил, что США могли бы оказать экономическую поддержку Украине.

Зеленский сказал, что Россия затягивает процесс по встрече между ним и президентом Владимиром Путиным без четких причин.

Президент добавил, что большинство российских войск, которые были перевезены весной в районы у границ Украины, не были отведены.

Президент Владимир Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что сегодня на саммите НАТО не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов. Альянс исходит из того, что Украине и Грузии нужно сосредоточиться на реформах и тогда вопрос присоединения решится сам собой. А пока среди стран-участниц нет единой позиции по поводу предоставления Украине ПДЧ.

Источник

НАТО, Зеленский, ПДЧ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.