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Ведущее польское издание называет обвинение Медведчука в госизмене нелицеприятными политическими репрессиями

15.06.2021 / 13:49
Ситуация в Украине при президентстве Петра Порошенко была достаточно сложной, но после прихода к власти Владимира Зеленского все в значительной степени ухудшилось, в том числе и из-за ряда авторитарных действий, направленных против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом пишет ведущее польское издание Kresy.pl.

В публикации напоминается, что масштабная кампания по преследованию оппозиции в Украине началась в феврале этого года с закрытия трех независимых телеканалов.

«В начале февраля 2021 года украинское правительство закрыло несколько независимых СМИ и сделало это на основе совершенно расплывчатых стандартов. А 13 мая 2021 года украинский суд постановил поместить под домашний арест известного оппозиционного политика Виктора Медведчука», – говорится в материале.

Также уточняется, что Виктор Медведчук, один из самых откровенных и конструктивных критиков Зеленского, стал далеко не единственной мишенью «все более нелицеприятных политических репрессий» украинской власти.

«В середине апреля Служба безопасности Украины задержала в Харькове 60 демонстрантов, которые попытались выступить против действий местного городского совета. Власти не стали обвинять протестующих в насильственных действиях – на самом деле свидетельств такого поведения не было. Вместо этого в СБУ заявили, что якобы некие "пророссийские политические силы" отправили демонстрантов для проведения акций протеста, чтобы "оправдать возможные акты российской агрессии против Украины"», – сообщается в статье.

Автор материала отмечает, что к такому «расплывчатому, эмоционально заряженному обвинению» можно отнести практически любую политическую деятельность.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения», – сказал Виктор Медведчук.

Порошенко, Медведчук, Зеленский
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