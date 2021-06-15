Верующие УПЦ передали Верховной Раде и Президенту обращение и 2 законопроекта

Верующие Украинской Православной Церкви призвали власть защитить их конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, народным депутатам и Президенту передали обращение, в котором верующие УПЦ просят реализовать право законодательной инициативы и внести в парламент два законопроекта для отмены антицерковных законов №2662-VIII (закон о принудительной смене названия Церкви) и 2673-VIII (закон для церковных рейдеров).

Верующие УПЦ подчеркнули, что дискриминационные антицерковные законы, принятые Верховной Радой VIII созыва, грубо нарушают Конституцию Украины и права граждан.

«Законом Украины № 2662-VIII в действующее законодательство Украины внесены изменения, которыми предусмотрено принудительное наименование религиозной организации конкретным названием. То есть этим законом, вопреки требованиям ч. 3 ст.35 Конституции Украины относительно отделения государства от Церкви, регулируется порядок наименования религиозной организации. Таким образом, государство, вмешиваясь во внутренние дела религиозной организации, в принудительном порядке пытается лишить Украинскую Православную Церковь ее собственного имени, навязывает свое понимание ее религиозной и иерархической структуры. Из-за этого закона УПЦ находится под постоянным давлением органов государственной власти, ее религиозным общинам, отказывают в регистрации. Религиозные организации УПЦ этим законом лишены возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями. За время действия этого закона государство препятствует регистрации около 500 религиозных организаций УПЦ», - отметили инициаторы мирной акции.

В обращении верующие УПЦ подчеркнули, что Законом Украины № 2673-VIII введены нормы, которыми установлена процедура изменения подчиненности религиозных организаций, в результате чего легализована незаконная практика смены юрисдикции религиозных организаций на основе использования поддельных документов, что привело к массовым захватам и незаконным перерегистрациям храмов УПЦ. За два с половиной года действия этого закона была изменена юрисдикция 270 общин УПЦ и захвачены около 200 православных храмов.

Верующие заявили, что, используя нормы дискриминационных законов, государство грубо вмешивается в деятельность Украинской Православной Церкви и в свободу вероисповедания, что противоречит нормам Конституции и международного права.

Также в обращении отмечается, что антицерковные законы повлекли за собой увеличение межконфессиональных противостояний, дестабилизацию религиозной ситуации в обществе, ухудшение уровня свободы вероисповедания в Украине, создание существенных препятствий для духовного и социального служения Церквей и религиозных организаций.

Инициаторы мирной акции напомнили властям о том, что неоднократно обращались с требованиями внесения в Верховную Раду Украины законопроектов с отменой антиконституционных законов, однако получали формальные ответы, что является недопустимым и «пренебрегает интересами многомиллионного православного общества».

Верующие отметили, что предстоящий визит в Украину Константинопольского Патриарха Варфоломея I на празднование 30-й годовщины со Дня Независимости Украины способствует разжиганию религиозной вражды и призвали власть отозвать его приглашение «ради сохранения мира и спокойствия в стране».

«Константинопольский патриарх Варфоломей I - не лидер иностранного государства, а религиозный деятель, который к тому же находится в конфликте с Украинской Православной Церковью», - отметили в обращении.

«Официальное приглашение в Украину иностранного религиозного деятеля, с которым у самой многочисленной религиозной конфессии страны разорвано евхаристическое общение, это не просто вмешательство во внутренние дела Церкви и нарушение требований ст.35 Конституции Украины относительно отделения церкви от государства, - это угроза межконфессиональному миру в стране», - считают авторы документа.

Верующие объяснили, что приглашение Патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости Украины вдохновило радикально настроенных сторонников ПЦУ на захваты храмов УПЦ.

«Миллионы мирян Украинской Православной Церкви обеспокоены тем, что приезд в Украину Константинопольского Патриарха Варфоломея I станет импульсом для массового захвата храмов, всколыхнет волну насилия в стране и спровоцирует активизацию новых конфликтов и противостояний на религиозной почве. Именно поэтому мы считаем визит Константинопольского патриарха в Украину сегодня опасным», - заявили верующие УПЦ.