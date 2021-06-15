Разгон Майдана в 2013-м: суд вынес приговор двум экс-"беркутовцам"

Об этом сообщает "Громаське"

По данным следствия, эти лица в ноябре 2013 года задерживали активистов Майдана и составляли на них админпротоколы.

Суд признал виновными Мохоня и Эйсмонта по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса о превышении служебных полномочий, совершенное группой лиц, сопровождавшеся насилием или угрозой насилия. Кроме заключения, им запретили на 3 года занимать любые должности в правоохранительных органах.

В то же время суд освободил обвиняемых от наказания по статьям о препятствовании мирным собраниям и служебном подлоге, поскольку срок давности истек.

Прокурор по делу Олег Багнюк отметил, что просил для обвиняемых 6 лет лишения свободы, но суд частично не учел квалификацию о действиях в составе организованной группы и исполнение преступного приказа.

"Мы считаем, что это был приказ и именно эта квалификация отвечала фактическим обстоятельствам. Обвиняемые не предоставляли никаких показаний", - сказал Багнюк.

По его словам, защитники Эйсмонта и Мохоня настаивали, что они не совершали инкриминируемые преступления. Багнюк отметил, что Эйсмонт до сих работал в полиции, но уволить его смогут только после того, как приговор вступит в силу - то есть после рассмотрения апелляции, если ее будут подавать.

Адвокат потерпевших активистов Майдана Евгения Закревская заявила, что это первый реальный приговор экс-беркутовцам по делам Майдана и первый обвинительный приговор в отношении событий 30-го ноября.

По данным следствия, Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя у стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Они составили против активиста рапорт об административном правонарушении, куда, по данным следствия, внесли ложные сведения, которые впоследствии отменил апелляционный суд.

Суд также удовлетворил иск потерпевшего Федяя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен

Сейчас обвиняемые имеют 30 дней на обжалование судебного приговора в апелляционной инстанции.

"Громадське" отмечает, что осужденный Эйсмонт был помощником екснардепа Евгения Дейдея и работал в полку полиции особого назначения №1. Ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщал, что Эйсмонт в 2015 году успешно прошел аттестацию и за период службы зарекомендовал себя положительно.

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