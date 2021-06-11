"Большая семерка" потребует у ВОЗ нового расследования о происхождении "короны" - СМИ

Об этом сообщает The Guardian.

"Лидеры саммита G7 будут требовать осуществления нового, прозрачного расследования Всемирной организацией здравоохранения происхождения коронавируса", - говорится в проекте коммюнике, который попал в СМИ.

Как отмечается призыв был инициирован администрацией Джо Байдена и соответствует решению президента США о дальнейшей реализации американского расследования об истоках пандемии, которая, как считается, могла возникнуть в лаборатории китайского города Ухань.

В проекте коммюнике, G7 также содержится обязательство доставить 1 млрд дополнительных доз вакцины от болезни COVID-19 в течение следующего года с целью достижения глобального иммунитета от болезни.

Среди прочего, в проекте коммюнике упоминаются: проблема кибератак хакерских групп с РФ, репрессии в отношении уйгуров со стороны властей Китая; обязательства по борьбе с принудительным трудом, в частности в отношении национальных меньшинств; вопрос сокращения вредных выбросов в атмосферу и отмена ограничений на экспорт вакцин в мире.

Как сообщалось, 11-13 июня в курортном комплексе Карбис-Бей в британском Корнуолле состоится первый с момента начала пандемии очный саммит стран G7 - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

В ходе встречи лидеры стран G7 обсудят проблемы пандемии COVID-19, экономического восстановления и изменений климата.

Президент США Джо Байден 10-16 июня будет находиться в Европе. Он примет участие, в частности, в саммите G7 в Великобритании, а также в саммитах НАТО и США - ЕС в Брюсселе. Встреча Байдена и российского лидера Путина состоится 16 июня в швейцарском городе Женева.

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