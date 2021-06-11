Войти | Зарегистрироваться
19:03

пятница,
11 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

В ЕС хотят разрешить привитым от COVID-19 свободно перемещаться по территории Союза

11.06.2021 / 17:53
Постоянные представители 27 стран ЕС могут 11 июня одобрить предложение Еврокомиссии о свободном перемещении в пределах Союза граждан, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса в течение 14 дней.

Также ожидается, что будет расширен список безопасных для посещения регионов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Собеседники издания отмечают, что ЕС намерен ввести до 1 июля сертификаты COVID-19. В них будет указано:

вакцинирован ли человек, когда и каким препаратом;
когда был сделан последний ПЦР-тест;
переносил ли человек ранее COVID-19.

Действие таких пропусков будет ограничено по времени. Источники агентства не называют конкретные сроки. Они отмечают, что документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных ограничений при поездках внутри ЕС.

Отдельные страны могут принять решение о допуске на свою территорию людей, получивших только одну дозу вакцины от коронавируса. Ограничения для других путешественников должны основываться на внутреннем контроле страны, из которой они прибывают.

Напомним, постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха не считает нужным в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса всех детей в возрасте от 12 до 17 лет. Она рекомендует прививать только тех детей, которые имеют какие-либо хронические заболевания.

Отметим, с 11 июня украинцы смогут ездить в Венгрию со свидетельством о вакцинации.

Напомним, получить международное свидетельство о вакцинации могут украинцы, получившие обе дозы вакцины от коронавируса. Чтобы получить этот документ, нужно обратиться к своему семейному врачу.

Источник

прививки, ЕС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.