В ЕС хотят разрешить привитым от COVID-19 свободно перемещаться по территории Союза

Также ожидается, что будет расширен список безопасных для посещения регионов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Собеседники издания отмечают, что ЕС намерен ввести до 1 июля сертификаты COVID-19. В них будет указано:

вакцинирован ли человек, когда и каким препаратом;

когда был сделан последний ПЦР-тест;

переносил ли человек ранее COVID-19.

Действие таких пропусков будет ограничено по времени. Источники агентства не называют конкретные сроки. Они отмечают, что документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных ограничений при поездках внутри ЕС.

Отдельные страны могут принять решение о допуске на свою территорию людей, получивших только одну дозу вакцины от коронавируса. Ограничения для других путешественников должны основываться на внутреннем контроле страны, из которой они прибывают.

Напомним, постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха не считает нужным в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса всех детей в возрасте от 12 до 17 лет. Она рекомендует прививать только тех детей, которые имеют какие-либо хронические заболевания.

Отметим, с 11 июня украинцы смогут ездить в Венгрию со свидетельством о вакцинации.

Напомним, получить международное свидетельство о вакцинации могут украинцы, получившие обе дозы вакцины от коронавируса. Чтобы получить этот документ, нужно обратиться к своему семейному врачу.

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