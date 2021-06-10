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Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

10.06.2021 / 10:49
Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц из различных стран.

В частности, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Кабинет министров Украины одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что санкции предлагается применить сроком на три года к шести физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированных в восьми странах мира.

Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины. Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих Интернет-ресурсов на территории Украины.

Источник

санкции, РФ
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