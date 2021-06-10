Европейский суд отменил решение Совета ЕС от 2019 г. о замораживании активов Януковича и его сына

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Совет ЕС, основывая свое решение о заморозке активов Виктора Януковича и его сына на ряде судебных решений, не смог продемонстрировать, что действительно изучил эти решения и убедился в соблюдении процессуальных прав обвиняемых.

"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы сдержали право на защиту и право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела. Следовательно, в решении сохранить имена обоих мужчин в списке лиц, подпадающих под действие ограничительного меры, Совет допустил ошибку в оценке. Следовательно, Суд аннулирует оспариваемые действия", - подчеркивается в сообщении.

Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры против определенных лиц, в том числе бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича после подавления демонстраций на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Эти меры предусматривали замораживание их средств, поскольку в Украине против них были возбуждены уголовные дела за участие в преступлениях, связанных с хищением государственных средств и их незаконным переводом за пределы Украины, и сначала были применены на год. Данные санкции продлевались в марте 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.

5 марта 2020 года и 4 марта 2021 года Совет снова продлил ограничительные меры в отношении Виктора Януковича и Олександра Януковича, и они продолжают действовать.

Изначально в санкционном списке ЕС было 18 человек. В 2020 году санкции были сняты с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленность Эдуарда Ставицкого. В 2021 году из списка были исключены бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник и бывший вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов. Еще ранее санкции были сняты с бывшего главы администрации президента Януковича Андрея Клюева, бывшего министра юстиции Елены Лукаш, бывшего народного депутата Сергея Клюева, бывшего народного депутата Юрия Иванющенко, Виктора Януковича-младшего.

Таким образом, под действием санкций продолжают находиться экс-президент Украины Виктор Янукович, сын Виктора Януковича Александр Янукович, экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, экс-заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, сын Виктора Пшонки Артем Пшонка, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Комментируя исключения из санкционного списка ЕС, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина заинтересована в продолжении санкций относительно людей из орбиты экс-президента Виктора Януковича, поскольку они совершили преступления перед Украинским государством и украинскими гражданами.

"Вы знаете, что из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина этого в том, что действительно нет ощутимого прогресса в расследованиях их дел в Украине конкретно по этим людям. И мы поставили этот вопрос перед нашими правоохранительными органами - поскольку Министерство иностранных дел не ведет расследований - о том, что необходимо ускорять эту работу для того, чтобы предоставлять ЕС необходимую доказательную базу для продолжения санкций. И надеюсь, что наши коллеги и правоохранительных органов нас услышали", - сказал Кулеба на брифинге в марте.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в феврале указал, что в случаях, где санкции отыграли свою роль, а средства или ценности были возвращены, они могут завершать свое действие. Так он ответил на вопрос о возможном снятии санкций с сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра и соратников экс-президента.

"Относительно санкционной политики нужно отметить, что Европа остается на твердых нерушимых позициях по поддержке Украины, в частности, и в санкционной политике. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции отыграли свою роль по этим лицам, средства или ценности, которые были украдены – возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", - сказал Шмыгаль.

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