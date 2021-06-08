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В УПЦ призвали к защите традиционных семейных ценностей

08.06.2021 / 13:40
В УПЦ призвали к защите традиционных семейных ценностей
Источник: Центр информации УПЦ
Сложившаяся ситуация в современном обществе, когда брак постепенно воспринимается как свидетельство «отсталости» и «пережиток», является прикрытием эгоизма и нежелания брать ответственность за семейные отношения

Защита традиционных семейных ценностей помогает сохранить будущее народа Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя марш в защиту традиционной семьи в Одессе.

«Еще несколько лет назад подобные акции было трудно себе представить. Наши сограждане могли защищать свободу слова, отстаивать демократические ценности, выходить на защиту бедных и обездоленных слоев населения. А сегодня мы уже вынуждены защищать семью. О чем это говорит? О том, что наше общество нуждается в серьезной переоценке моральных и этических ценностей. Постоянное давление на традиционную семью, нивелирование ее значения, обесценивание ее важности в глазах подрастающего поколения, приводит не только к нежеланию создавать нормальную, здоровую семью, но и к разрушению тех семей, которые уже есть», - написал епископ Виктор.

По его мнению, сложившаяся ситуация в современном обществе, когда брак постепенно воспринимается как свидетельство «отсталости» и «пережиток», является прикрытием эгоизма и нежелания брать ответственность за семейные отношения.

«Жизнь рассматривается исключительно через призму удовлетворения своих собственных потребностей и максимального устранения даже потенциальных проблем. В конце концов, это все приводит к ситуации, когда человек перестает быть человеком, женщина перестает быть женщиной, а вместе с семьей исчезают целые народы», - подчеркнул владыка.

Он призвал поддерживать акции за сохранение традиционных семейных ценностей, ведь они помогают «сохранить не только семью, но и будущее - для нашей Церкви, народа и государства».

 

Источник: Inpress.ua
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