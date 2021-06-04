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Байден о мерах насчет Путина после кибератаки на JBS: Изучаем этот вопрос

04.06.2021 / 16:49
Президент США Джо Байден заявил, что "рассматривает" возможные меры после того, как Белый дом связал Россию с кибератакой против мирового мясоперерабатывающего гиганта JBS.

Об этом сообщает AFP

На вопрос репортера, будет ли принимать Байден меры против президента России Владимира Путина, с которым он встретится на саммите в Женеве в конце месяца, Байден сказал: "Мы внимательно изучаем этот вопрос".

Напомним: JBS - крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.

1 июня североамериканские и австралийский филиала JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе и на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить работу.

JBS поступило требование о выкупе от хакеров.

Белый дом подозревает российских хакеров. Штаты связались с российским правительством по этому поводу, а ФБР проводит расследование.

Источник

Путин, Байден, кибератаки
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