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До 51 тысячи гривень: Рада усилила штрафы за перегрузки на дорогах

04.06.2021 / 15:16
Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект №3742 во втором чтении и в целом, который является одним из двух основных документов для полноценного запуска системы габаритно-весового контроля.

 

Закон поддержали 280 нардепов.

Так, предполагается законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов в случае превышения весовых или габаритных ограничений.

Кроме того, Укртрансбезопасности дадут возможность взимать в судебном порядке плату за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, параметры которых нарушают нормы, при осуществлении габаритно-весового контроля.

Вводится также административная ответственность за правонарушения в сфере автобезопасности, зафиксированные автоматически, или с помощью фото и киносъемки.

"Чтобы система действительно начала работать и привлекать к ответственности нарушителей, необходимо скорейшее принятие во втором чтении законопроектов №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме", - ранее заявлял экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, то за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 000 грн. Для международных перевозок - 34 000 грн. За превышение весово-габаритных нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8500 грн до 51000 грн.

Напоминаем: система автоматического габаритно-весового полностью готова к эксплуатации, для полного запуска работы в Министерстве инфраструктуры ожидают принятия во втором чтении двух законопроектов.

За 11 месяцев 2020 за перегрузки на дорогах "Укртрансбезпекою" было начислено 127 млн гривен штрафов.

Укравтодор запустил в 2019 году в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении WiM.

Источник

штраф, дорога, ВР, перегрузки
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