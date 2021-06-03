Войти | Зарегистрироваться
14:05

четверг,
03 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Церкви отметили необходимость защиты прав верующих УПЦ на международном уровне

03.06.2021 / 12:58
В Церкви отметили необходимость защиты прав верующих УПЦ на международном уровне
Обращение УПЦ к международным правозащитным организациям является необходимостью для защиты и реализации прав верующих канонической Церкви в Украине

В Церкви поддержали инициативы Украинской Православной Церкви по обращению к международному сообществу для защиты прав верующих.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм.

«Украинская Православная Церковь выступила с заявлением, в котором она в очередной раз обращает внимание международного сообщества на продолжающееся нарушение прав верующих канонической Церкви. Не прекращаются рейдерские захваты храмов (с 2015 года их было захвачено или незаконно перерегистрировано около 500), часто сопровождающиеся оскорблениями и насилием по отношению к членам общин канонической Церкви. Ограничиваются права религиозных организаций Украинской Церкви, а в СМИ о ней распространяются фейки и материалы, пропитанные откровенной ненавистью», - отметил Владимир Легойда.

По его мнению, обращение УПЦ к международным правозащитным организациям является необходимостью для защиты и реализации прав верующих канонической Церкви в Украине.

«Очень важно, что Украинская Православная Церковь ведет работу по созданию системы защиты своих прав, которая в какой-то мере облегчает оказывающееся на нее давление и привлекает внимание мирового сообщества к положению верующих на Украине. К сожалению, выстраивание такой системы - это необходимость, которая продиктована тем, что украинское государство не только не защищает права канонической Церкви, но во многих случаях его представители на местах эти права попирают», - подчеркнул Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что православные верующие мира «глубоко сопереживают и молятся о прихожанах Украинской Православной Церкви, находящейся сегодня под ударом».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июня
2 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.