В Церкви отметили необходимость защиты прав верующих УПЦ на международном уровне

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17:20
Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине
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15:47
ЕС готовит санкции против "Белавиа" и чиновников авиаслужб Беларуси - СМИ
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Семь стран ЕС начали выдавать "паспорта вакцинации"
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Глава ВОЗ: настало время для международного соглашения о готовности к пандемии
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Иммунитет после COVID-19 может длиться до года - исследование
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"Железный купол" для оборонных закупок…01.06.2021 / 08:13Эскалация напряженности со стороны России на границе с Украиной, вылившаяся в демонстративную концентрацию многотысячного вооруженного до зубов воинского контингента, должна была побудить руководителей нашей страны к принятию соответствующих мер по обеспечению государственного суверенитета и безопасности.Последние новости рубрики
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12:49
Кабмин поднял предельную цену литра бензина и дизтоплива
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11:47
Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября - "Укрпошта"
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09:43
Кабмин ожидает роста ВВП на 3,8% в 2022-м, на 4,7% в 2023-м и на 5% в 2024 году - макропрогноз
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Меркель отправляет в Штаты делегацию для обсуждения "Северного потока-2"
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Рада приняла за основу законопроект об упрощении присоединения к электросетям
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Контрабандисты пытались вывезти авиаприборы в подсанкционные страны03.06.2021 / 08:36Последние новости рубрики
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В Стамбуле открыли самую высокую в городе вышку и мечеть с самым высоким в стране алтарем
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На улицах Харькова установили арт-пианино – могут играть все желающие
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В Киеве открыли выставку ко Дню Африки
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На канатной дороге в Италии оборвалась кабина - 14 погибших
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В Киеве "запустили" бронзовое сердце, посвященное Николаю Амосову
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