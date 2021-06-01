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Митрополит Антоний объяснил, о какой воде говорил самарянке Христос

01.06.2021 / 10:50
Митрополит Антоний объяснил, о какой воде говорил самарянке Христос
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что без Бога, вне Бога и вдалеке от Бога жизни не существует

Как человеческая жизнь невозможна без воды, так и жизнь духовная, невозможна без Источника Живой воды - Самого Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сказал в своей проповеди.

Владыка напомнил слова святителя Николая Сербского о том, что беседа Христа с самарянкой – это беседа Бога с живой человеческой душой, причем беседа Бога, Который всегда верен себе и человеческой души, которая почти никогда не верна себе.

«Бог верен себе, даже несмотря на все наши усилия и потуги отказаться от Него, Бог не отказывается от нас, а постоянно заботится. Каждый на опыте чувствует заботу Божью о себе, хотя большую часть времени и посвящает не самому главному», — сказал митрополит Антоний.

По его словам, мы пытаемся найти источник жизни в различных колодцах, где нет Христа. «Концентрируем свое внимание на земном, что дает лишь мимолётное удовольствие, порой мнимое, но никак не наполняет и утешает.

Хотя каждый из нас на своем личном опыте знает, стоит сделать малейшее усилие над собой, настроить свой ум, сердце, волю на Божественное, а не земное, то сразу же оказываешься в объятьях Отчих – в объятьях Самого Бога, дарующего мир и утешение. Бог всегда рядом. Ведь и самарянка пришла к колодцу, а Христос был уже там. Он всегда ждет. Неизменно и бесконечно. Господь ожидает человека не взирая на то, что мы натворили. Он воспринимает нас такими, какими мы есть. В каждом человеке есть бездонная глубина, которую может заполнить один Бог», — продолжыл управделами УПЦ.

Владыка подчеркнул, что без Бога, вне Бога и вдалеке от Бога жизни не существует. «Ни подлинной жизни, ни подлинного бытия, все должно быть насыщено Божьим произволением, Самим Богом. Заполняя свою жизнь заботами, мы незаметно отдаляемся от Бога, и душа страдает, жаждет», — отметил он.

«И как человеческая жизнь невозможна без воды, так и жизнь духовная, невозможна без Источника Живой воды - Самого Бога. Эта аналогия и показана в истории с самарянкой. Душа страдает и жаждет, будучи лишенной источника Жизни. Именно об этой духовной жажде напоминает нам Господь, Единственный способный ее утолить», — подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц, евангелие, митрополит Антоний
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