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Россия решила усилить армию возле границы с Украиной и ЕС

01.06.2021 / 11:12
Минобороны РФ планирует сформировать в Западном военном округе (граничит с Украиной, Латвией, Эстонией и Финляндией) около 20 новых соединений и воинских частей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского министра обороны Сергея Шойгу

По словам Шойгу, это будет сделано в ответ на "нарастающую угрозу" со стороны НАТО и США.

Прямая речь: "Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей".

Министр добавил, что наряду с созданием новых воинских формирований в Западный округ перебросят около 2 тыс. единиц "современного вооружения" и военную технику.

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граница, войска, РФ
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