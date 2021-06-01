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Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности

01.06.2021 / 10:20
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.

"В Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства, для вызовов будущего. Он будет готовить специалистов по кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" 31 мая.

Как отметил глава государства, "учащиеся будут обучаться бесплатно, а после реализовываться и работать в Украине для защиты государства".

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине начинают формироваться профессии, которые создадут новую волну инноваций.

"Мы формируем профессии и специальности будущего, которые создадут новую волну технологического уклада. Этот процесс формируется на основах современного научного простора и практики", - сказал он.

В основу президентского университета будет заложен стандарт "3П: персоналии, профессия, прогресс" или мотивационное лидерство, психологическое развитие, коммуникации, тимлидерство, здание производственных процессов, аналитика, разработка исследований и рисков.

Как сообщается, ученики смогут получить научные степени бакалавра, магистра и доктора философии.

"Будет большой кастинг как студентов, так и для преподавателей", - подчеркнул Шкарлет, добавив, что к участию в программе обучения будут приглашены иностранные эксперты.

По его данным, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

"Территориально локация - это 16 га на ВДНХ... В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", - сказал он.

Согласно представленной концепции, территория университета займет 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тыс. кв. м. На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Источник

кибербезопасность, Зеленский
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