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Совещание у президента: Зеленский поручил проанализировать развитие COVID-ситуации осенью

01.06.2021 / 14:19
В Украине наблюдается положительная динамика относительно заболеваемости COVID-19, эпидемические показатели достигли уровня сентября прошлого года.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодняшний день 110 тыс. 876 человек.

По приведенным ОП данным, из 74675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, заняты 14451, то есть 19%. Также отмечается, что продолжает снижаться количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (заняты 30%).

«В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение «Дія». На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты вакцинации. В субботу были вакцинированы девять тысяч человек и более 6100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала вакцинальной кампании. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику», - сказал глава правительства.

В то же время Президент дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о планах по вакцинации населения.

Также на совещании проинфомировали, что 30 мая в Индию была направлена ​​гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.

Источник

коронавирус, COVID-19
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