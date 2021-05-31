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Теория о лабораторном происхождении COVID-19 не исключается - эксперт ВОЗ

31.05.2021 / 13:21
Теория о том, что вспышка коронавируса началась с утечки из китайской лаборатории в Ухане, не исключается. Расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно происхождения вируса только началось.

Об этом заявил глава глобальной сети по оповещению о вспышках заболеваний и реагированию на них, которая координируется ВОЗ, доктор Дейл Фишер передает The Guardian.

В эфире BBC Radio 4 он отметил, что расследование ВОЗ о происхождении вируса только началось.

"Теория утечки из лаборатории не мешает, надо провести еще больше исследований", - сказал он.

Во время визита экспертов ВОЗ с целью расследования утечки коронавируса в начале этого года, который контролировался китайскими властями, был сделан вывод, что "очень маловероятно", что пандемия началась с лабораторного инцидента.

Фишер заявил, что эта теория остается "непроверенной", несмотря на отчет с данными американской разведки, который утверждал, что трое сотрудников лаборатории заболели коронавирусом в начале декабря 2019 года.

Эксперт призвал США поделиться этими данными.

"Мы считаем, что всем лабораторным работникам были сделаны серологические (тесты - ред.), и все эти тесты на антитела были отрицательными, и это было частичной причиной, по которой риск (лабораторного происхождения - ред.) был преуменьшен", - пояснил Фишер результаты поездки экспертов ВОЗ в Китай.

Он считает, что ВОЗ должна сообщить о планах дальнейшего расследования, поскольку люди на самом деле ничего не слышали со времени проведения февральской миссии, и поэтому они думают, что ВОЗ прекратила искать источники происхождения, "что далеко не правда, это на самом деле только началось".

Он также предположил, что секретность Китая в отношении происхождения вируса может быть обусловлена опасением компенсации.

"Любая страна, которая обнаружила любой COVID-19 в своих границах до начала вспышки, внезапно замолкает. Вот почему я мог бы утверждать, что дипломатия - это путь вперед с тем, чтобы создавать культуру необвинения. Единственный способ, которым вы действительно можете дойти до сути этого, - это просто сказать: "Смотрите, штрафов нет, нам нужно лишь разобраться в этом", - сказал Фишер.

Напомним, 30 мая СМИ сообщили, что в разведке Британии допустили лабораторное происхождение коронавируса.

Также США и Британия призвали ВОЗ возобновить поиски источника коронавируса в Китае.

Отметим, ранее в Государственном департаменте США призвали продолжить расследование происхождения коронавируса.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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