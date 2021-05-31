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﻿"Русофобия и истерия": Москва отреагировала на возможное ужесточение санкций ЕС

31.05.2021 / 13:52
В Госдуме РФ считают, что предложение главы Европарламента Давида Сассоли усилить санкции против ряда российский чиновников является "вмешательством в дела РФ" и проявлением "русофобии".

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которого цитирует ТАСС

Слуцкий также заявил, что европарламентарии якобы не наделены "полномочиями по введению рестрикций".

Прямая речь: "Европарламент продолжает линию на вмешательство в дела российского государства. Это еще одно заявление в этом же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев".

Напомним: Глава Европейского парламента Давид Сассоли, которому Россия недавно запретила въезд, заявил, что Эвросоюзу необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ.

Источник

РФ, Слуцкий
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