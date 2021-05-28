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Глава РПЦЗ заявил, что, легализовав украинский раскол, Патриарх Варфоломей проявил безответственность перед православными

28.05.2021 / 16:10
Глава РПЦЗ заявил, что, легализовав украинский раскол, Патриарх Варфоломей проявил безответственность перед православными
Источник: Центр информации УПЦ
Определение об отмене документа трехсотлетней давности с попытками оправдать свое вторжение на территорию Украинской Православной Церкви выглядит по меньшей мере нелепо и безответственно

Легализовав украинский церковный раскол и добиваясь его признания со стороны Поместных Церквей, Константинопольский Патриарх отлучает не только верных в Украине, но и разделяет православных в мире.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Иларион (Капрал).

«Мы с большой скорбью и недоумением наблюдаем за действиями Константинопольского Патриархата, в которых чувствуется влияние сильных мира сего и пренебрежительное отношение к правде о Православии в священной для нас земле Украинской. Удивляет и полное отсутствие у Константинополя пастырского подхода к Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Ведь, «легализовав» раскольников и всячески добиваясь их признания со стороны Поместных Православных Церквей, Патриарх Варфоломей фактически отлучает не только подавляющее большинство верных Святому Православию наших собратьев-архипастырей, клир, монашествующих и верующих Украины, но и всех нас», - подчеркнул митрополит Иларион.

По мнению Предстоятеля РПЦЗ, Патриарх Варфоломей и его Священный Синод поспешили «с такого рода единоличным решением, приняв его без совета Русской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей».

«Определение об отмене документа трехсотлетней давности с попытками оправдать свое вторжение на территорию Украинской Православной Церкви выглядит по меньшей мере нелепо и безответственно. Тем не менее мы стараемся молиться о нем и его окружении, чтобы Господь их вразумил, просветил и помиловал, при этом испрашивая небесной помощи Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всей Украинской Православной Церкви, единственно Христовой и канонической на территории Украины», - отметил митрополит Иларион.

Владыка пожелал верующим Украинской Православной Церкви «преодоления всех кризисов, которое возвысит духовно, обновит все силы Народа Божия и откроет другим глаза на Правду Божию».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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