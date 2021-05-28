Глава РПЦЗ заявил, что, легализовав украинский раскол, Патриарх Варфоломей проявил безответственность перед православными

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15:14
Блокировал бойцов в Крыму и склонял к измене: объявлено подозрение советнику Шойгу
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13:51
Письмо о "бомбе" на Ryanair пришло позже, чем пилотам заявили о нем из Минска – СМИ
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11:47
За арест Лукашенко объявили вознаграждение. Оппозиция хочет собрать 11 млн евро
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13:50
Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси
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12:48
Байден поручил разведке удвоить усилия по установлению происхождения COVID-19
- 15:14
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13:20
Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль
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10:54
ЕС выделит EUR25,4 млн для помощи жителям, пострадавшим от конфликта на Донбассе - фон дер Ляйен
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15:54
Новые санкции против Беларуси могут затронуть экспорт калия - Bloomberg
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15:23
Кулеба о решении США по "Северному потоку-2": ничто не проиграно, пока игра не завершилась
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14:52
НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября
- 13:20
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На канатной дороге в Италии оборвалась кабина - 14 погибших
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05:55
В Киеве "запустили" бронзовое сердце, посвященное Николаю Амосову
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06:24
Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине
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08:15
Сильный ветер повалил деревья в Харькове
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В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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