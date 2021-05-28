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США рассматривают возможность сотрудничества по производству вакцин в Украине - Ляшко

28.05.2021 / 16:16
Министр здравоохранения Виктор Ляшко встретился 27 мая с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин и представителями международных организаций. Говорили, в частности, о производстве вакцин в Украине.

Об этом министр рассказал на странице в Facebook.

Одной из тем встречи, по словам Ляшко, был трансфер технологий для производства вакцин на украинских предприятиях.

"Посольство США сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственному производству вакцин", - подчеркнул он.

Участники встречи обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и вопросы вакцинации населения от коронавируса.

"Также поделились видением развития биокластеров, в частности возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19", - добавил министр.

Напомним, до этого глава Минздрава заявлял, что в Украине минимум три предприятия могут производить вакцины. Однако для запуска производства нужен трансфер технологий.

В то же время в Минобразования отмечали, что украинские ученые в состоянии сделать вакцину от коронавируса.

Источник

США, коронавирус, вакцина, Ляшко
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