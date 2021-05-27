Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров

Об этом свидетельствует решение правительства на заседании 26 мая

В соответствии с распоряжением, Кабмин в трехдневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению 3-летних санкций к актерам Владимиру Вдовиченкову, Жанне Эппле, Ольги Кабо, Дмитрию Орлову, Александру Петрову, Евгению Пронину, Анастасии Сланевской, Евгению Стычкину, Ярославу Сумишевскому, Павлу Трубинеру, Алексею Чадову.

Их обвиняют в "демонстративном и умышленном" нарушении порядка въезда в оккупированный Крым.

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