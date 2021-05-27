Financial Times пишет, что Медведчук стал мишенью для политического преследования украинской власти

Об этом пишет международная деловая газета Financial Times.

Издание уточняет, что усиление политического давления на лидера украинской оппозиции может разозлить Москву.

«Став Президентом Украины, Владимир Зеленский старался не провоцировать Москву. Но одно его действие привело Кремль в ярость: атака Киева на Виктора Медведчука, оппозиционного украинского политика», – говорится в материале, опубликованном в Financial Times.

В публикации отмечается, что Президент России пообещал отреагировать на обвинения Виктора Медведчука в государственной измене.

«Путин ответил, что Москва отреагирует "своевременно и должным образом, учитывая все угрозы, которые для нас создаются". Украину, добавил он, "медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию"», – идет речь в статье.

Также Financial Times напоминает, что Виктор Медведчук, выступая в суде, который вынес постановление о его домашнем аресте, охарактеризовал обвинения как «политически мотивированные».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.