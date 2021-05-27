Войти | Зарегистрироваться
17:32

четверг,
27 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен – Кличко

27.05.2021 / 17:14
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20-25 гривен.

Об этом заявил Кличко в эфире телеканала "НАШ"

Прямая речь: "Профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25 и 20 гривен за проезд. Действительно, у нас проблема с проездом и на сегодня проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе.

Мы видим, что мэры других городов уже подняли тариф на проезд - и во Львове, и в Запорожье. У нас транспортная отрасль дотационная, почти 3 млрд гривен мы дотируем...

Одно могу сказать, что эта тема - повышение тарифа назрела, но могу гарантировать, что до 25 или 20 гривен, до таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем".

В то же время он не сказал на какую сумму может подорожать проезд в Киеве.

Также Кличко не исключает, что о повышении будет известно летом.

Кличко заверил, что без экономического обоснования повышать цену на проезд не будут.

Источник

 

проезд, Киев, Кличко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.