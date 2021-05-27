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В Минздраве насчитали с начала COVID-вакцинации 1436 осложнений - менее 1% случаев

27.05.2021 / 17:54
С 24 февраля по 24 мая в Украине зарегистрировано 1436 неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ) от COVID-19, это менее 1%.

Об этом в Фейсбуке сообщает Государственный экспертный центр Минздрава Украины.

"После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436. Процент возникновения НСПИ - менее 1%. А именно: 0,22% после вакцины Covishield; 0,049% после вакцины CoronaVac; 0,034% после вакцины Comirnaty; 0,083 % после вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Количество неблагоприятных событий после вакцинации Covishield по состоянию на 24 мая составило 1095, CoronaVac - 42, Comirnaty - 14, AstraZeneca - 285.

Так, среди проявлений неблагоприятных событий после вакцинации Covishield зафиксированы общие расстройства и расстройства в месте введения, такие как повышение температуры, утомляемость, общая слабость, гриппоподобное состояние и т.д. - 65,7% (после вакцинации AstraZeneca - 61,11%). Кроме того, зафиксированы расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата - 10,58% (после вакцинации AstraZeneca - 11,58%), неврологические расстройства, такие как головная боль, сонливость или бессонница, головокружение, тремор верхних конечностей и т.д. - 11,46% (после вакцинации AstraZeneca - 11,46%); желудочно-кишечные расстройства -3,26% (после вакцинации AstraZeneca - 4,97%).

Напомним, с начала кампании по вакцинации проведено 1 084 582 прививки. Вакцинировано - 987 193 человека, из них получили первую дозу - 987 191 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 97 391 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Источник

коронавирус, вакцинация
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