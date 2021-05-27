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Епископ УПЦ рассказал, как выдержать испытание болезнью

27.05.2021 / 18:04
Епископ УПЦ рассказал, как выдержать испытание болезнью
Источник: Центр информации УПЦ
Немощь телесная побеждается любовью к Богу и надеждой вечных благ

Испытание болезнями побеждается любовью к Богу и стремлением исправить свою греховную жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал в своей проповеди.

«В чём смысл болезней? ... Святые отцы говорят, что болезнь — это Божественное посещение. Это Господь посещает человека, попускает ему какие-то скорби и страдания для того, чтобы он повернулся лицом к Нему», - сказал владыка Виктор.

 «Болезнь - это разговор Бога и человека. Это то состояние, когда Бог Сам стучит в человеческое сердце и ожидает, что человек оставит свою прошлую греховную жизнь и станет на путь совершенствования и стремления к вечности», - продолжил он и привёл слова преподобного Исаака Сирина: «Недуги посылает Бог для здравия души».

 Как выдержать испытание болезнью? «Авва Филимон передаёт нам такие слова: «Немощь телесная побеждается любовью к Богу и надеждой вечных благ», - отметил архиерей.

 По его словам, «только любовь может каждого из нас возродить и преобразить перед лицом Божьим и лицом наших ближних».

 Как отметил епископ, в своей земной жизни человек должен стараться быть «сосудом, в котором будет жить Воскресший Христос». «И тогда Своим присутствием Он будет попалять все наши недостатки, все испытания, направлять наши стопы на путь, ведущий ко спасению», — отметил он и призвал даже в болезни, во время других испытаний не забывать о неизреченной любви Божией, обращённой к каждому из нас.

 «Будем помнить слова святителя Василия Великого, который научает нас: «Поражается тело для того, чтобы возродилась душа». Но самое главное: будем помнить, что Христос Воскрес и каждому из нас открыл двери вечности, где не будет ни болезней, ни испытаний, но только жизнь вечная», - призвал епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
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