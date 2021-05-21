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Сербский Патриарх заявил, что поддержка канонической УПЦ важна для единства в Православии

21.05.2021 / 11:45
Сербский Патриарх заявил, что поддержка канонической УПЦ важна для единства в Православии
Источник: Центр информации УПЦ
Очень важно, чтобы канонический порядок в Украине, который сегодня находится в кризисе, был обезопасен

Украинская Православная Церковь будет поддерживаться со стороны Сербской Православной Церкви как свидетельство единства в православном мире.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Святейший Патриарх Сербский Порфирий по итогам встречи с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием (Паканичем) и делегацией УПЦ в Белграде.

«Условием единства и сохранения истинной православной веры является сохранение канонического порядка Церкви. Наша Церковь, в основном соборно, но и устами нашего блаженнопочившего Патриарха Иринея выражала свою обеспокоенность об Православной Церкви в Украине и церковном порядке в Украине. Мы - православные сербы, воспринимаем православный украинский народ и всех православных, как своих братьев. Между тем, обеспокоенность порядком не является выражением нашего отношения к кому-то с большей, а к кому-то с меньшой симпатией. Канонический порядок является условием, без которого мы, как православные христиане, не можем свидетельствовать правильным образом о Господе Спасителе нашем», - отметил Патриарх.

Поэтому, продолжил Предстоятель, очень важно, чтобы канонический порядок в Украине, который сегодня находится в кризисе, был обезопасен.

«Юрисдикция Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Онуфрием будет поддерживаться со стороны нашей Церкви и это будет свидетельством единства, заключенного между православными», - отметил Патриарх Порфирий.

Как сообщалось ранее, в Белграде 19 мая делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием. Во время встречи речь шла о текущей ситуации в православном мире, о церковной ситуации в Украине, а также о развитии отношений между Украинской и Сербской Православными Церквями.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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