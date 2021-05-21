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Зеленский объявил конец "эпохи Медведчука" и назвал эпоху, которую сложно завершить

21.05.2021 / 11:16
Президент Владимир Зеленский считает, что уже заканчивается эпоха кума Путина Виктора Медведчука, за которого взялись правоохранители, кроме того он обещает закончить эпоху коррупции, касательно эпохи бедности – ее завершить сложное.

Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции 20 мая.

Прямая речь: "Не помню, была там на билбордах "эпоха Медведчука". Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента. Я считаю, что эта эпоха заканчивается.

Эпоха коррупции. Я считаю, что мы сделали много шагов вперед. Санкционные мощная политика. Да, я нашел другой путь: через СНБО. Но в последнее время, что начали работать очень мощно и прокуроры, и СБУ, и полиция. О коррупции, то мы ее чистим.

Я считаю, что мы начали окончание этой эпохи, и я точно ее закончу.

Эпоха бедности – это самое сложное. Потому что то, что я сказал до этого, это зависит от моей воли, а дальше это поддержка правоохранителей. Что касается бедности, то это не просто, не все зависит от меня. Скажу честно: жму на правительство, чтобы увеличивали и "минималку", и пенсии. С другой стороны, экономика развивается не очень хорошо. Эпоха бедности завершится тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция, когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет".

Напомним, во время избирательной кампании кандидат Владимир Зеленский обещал завершить эпоху бедности.

20 мая президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию ко второй годовщине инаугурации.

Источник

бедность, Медведчук, Зеленский
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