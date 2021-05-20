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Сербская Церковь поддерживает каноническую УПЦ - встреча делегации УПЦ с Патриархом Порфирием

20.05.2021 / 12:11
Сербская Церковь поддерживает каноническую УПЦ - встреча делегации УПЦ с Патриархом Порфирием
Источник: Центр информации УПЦ
Сербская Церковь твердо стоит на стороне канонического порядка и поддержки Украинской Православной Церкви

Предстоятель Сербской Православной Церкви выразил поддержку канонической Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал в своем Телеграм после встречи с Патриархом Порфирием.

«Была очень тёплая и дружественная встреча с Патриархом Порфирием. Сербская Церковь твердо стоит на стороне канонического порядка и поддержки Украинской Православной Церкви. Патриарх Порфирий как личность произвёл на меня глубокое впечатление: аскет, образованный, глубокий, духовный, простой в общении, располагающий к себе, достойный преемник патриархов Иринея и Павла. Рад за Сербскую Церковь, что Господь даровал ей такого Предстоятеля!», - написал протоиерей Николай.

Как сообщалось ранее, вчера в столице Сербии делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием.

Во время встречи речь шла о текущей ситуации в православном мире, о церковной ситуации в Украине, а также о развитии отношений между Украинской и Сербской Православными Церквями.

Во время посещения Белграда делегация УПЦ посетила собор Святого Саввы.

Источник: Inpress.ua
Упц
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