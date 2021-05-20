Нетаньяху после разговора с Байденом заявил, что операция против ХАМАС продолжится

Об этом говорится в видеообращении израильского премьера.

Нетаньяху подчеркнул, что удары по боевикам в Секторе Газа являются правом Израиля на самооборону. Он поблагодарил американского президента за поддержку, но отверг призыв начать деэскалацию.

"Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель - восстановление мира и безопасности для вас, граждане Израиля", - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер отметил, что каждый день армия страны наносит удары по новым объектам боевиков в Секторе Газа и нейтрализует все больше их командиров.

"Разрушаем все больше многоэтажек, которые используют террористы, уничтожаем все больше складов с оружием", - добавил он.

Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор Нетаньяху с Байденом. В ходе разговора лидер США заявил, что он сегодня ожидает начала деэскалации конфликта между Израилем и Сектором Газа.

Накануне Нетаньяху заявил, что военная операция против палестинских боевиков продлится еще несколько дней.

Кроме того, Нетаньяху назвал два пути урегулирования конфликта между Израилем и Сектором Газа. Израильский премьер не исключил, что Сектор Газа придется оккупировать.

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