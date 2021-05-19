В Украину доставили более 122 тысяч доз вакцины Pfizer от COVAX

До конца недели ЮНИСЕФ доставит всего 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

Об этом говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

«Получение Украиной новой партии вакцин в рамках международной инициативы COVAX является очередным свидетельством преданности мирового сообщества принципам равенства и доступности вакцин в условиях мировой пандемии коронавируса. Сотрудничество в таком формате крайне важно, а реализация международных гуманитарных и социальных инициатив, направленных на преодоление общемировой проблемы COVID-19, еще раз подтверждает готовность стран к объединению усилий перед угрозами, которые стоят перед человечеством », - подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов.

В ЮНИСЕФ отметили, что предварительно 378 тыс. доз вакцины будут направлены для прививки первой и второй дозой от COVID-19 работников сферы образования.

«Невозможно переоценить роль образования для благополучия и развития каждого ребенка. Вакцинация учителей - ключевой момент в обеспечении качества и непрерывности обучения во время пандемии», - отметила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Остальные из вакцин направят для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.

В ЮНИСЕФ напомнили, что до конца 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина безвозмездно получит вакцины для прививок 8 миллионов украинцев от COVID-19.

Напомним, в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получила 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной SK Bioscience (Южная Корея), а также около 140 тысяч шприцев для разведения вакцин с растворителем и инъекций и более 1300 коробок для их безопасной утилизации.

Вакцины Pfizer-BioNTech требуют особых условий транспортировки и хранения - при температуре в пределах от -60 ° C до -80 ° C. Хранение и логистику этой и предыдущей партий вакцин Pfizer-BioNTech от COVAX в Украине с соблюдением правильной холодовой цепи обеспечит Агентство США по международному развитию (USAID).

COVAX - глобальная инициатива по ускорению разработки и производства вакцин от коронавируса и обеспечению их равномерного распределения во всем мире. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.

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