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Опрос: Зеленский потерял более половины электората, Порошенко – менее трети

18.05.2021 / 12:51
За Владимира Зеленского отдали бы свой голос 43% опрошенных среди тех, кто сделал такой выбор в 2019 году, при Петре Порошенко – 71%.

Об этом свидетельтсвует опрос группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института

В частности, среди тех, кто во втором туре поддержал кандидата Владимира Зеленского, уже 33% поддержали бы другого кандидата, 15% – не голосовали бы вообще, 2% – испортили бы бюллетень. Также 8% среди тех, кто поддерживал Зеленского не смогли ответить на вопрос, поддержали ли они бы снова Зеленского. Таким образом среди тех, кто раньше поддерживал Зеленского, 58% не сделали этого во второй раз.

Остается "верным" Порошенко 71% его электората. В то же время, 16% говорят, что проголосовали бы за другого кандидата, еще 5% – не голосовали бы, 2% – испортили, также 7% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился в период с 13 по 21 марта 2021 года. Методология основывалась на личных интервью по месту жительства респондентов с общим объемом выборки 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше.

Источник

опрос, Порошенко, Зеленский
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