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Я вам не Черновецкий: Кличко требует отчета от правоохранители по делам КГГА

18.05.2021 / 12:20
Мэр столицы Виталий Кличко требует от правоохранителей отчета о статусе дел, документы по которым Киевская городская государственная администрация передавала по результатам аудитов.

Об этом идет речь в обращении Виталия Кличко.

Прямая речь: "Городская власть требует от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов.

Из той информации, что у нас, на сегодня по этим материалам зарегистрировано 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее.

Ибо последние события вокруг городских властей выглядят заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично.

Режиссерам этого действа скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Ибо "креативные" юристы этой спецоперации – те же.

Но учтите: я вам – не Черновецкий! А вот вы – таки преемники Януковича!

Помните, где он сейчас?.. "

По словам мэра, с 2015 департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Именно по этим материалам и зарегистрировано 168 уголовных производств. По этим же производства подготовлено 52 сообщения о подозрении, а в 27 – обвинительный акт передано в суд. Кличко отмечает, что это та информация, которой владеет власть.

В то же время, открытым остается вопрос по другим делам. Кличко настаивает, что серия обысков, которая накрыла структуры КГГА, осуществлялась по тем материалам, которые власть и передавала правоохранителям.

В частности, рассказывает Кличко, по некоторым делам город передал материалы еще 2 года назад. Речь идет о департаменте социальной политики. Также некоторые предприятия уже якобы предоставляли материалы по требованию правоохранителей. Однако те пришли с обысками. "И теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах", – возмутился Кличко.

Напомним, с 11 мая столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.

По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.

Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства и заверили, что в этом нет никакой политики.

В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

Источник

КГГА, Кличко
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