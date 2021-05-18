В ОП подыскивают замену Кличко на посту главы КГГА

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко"

Стало известно, что оперативный менеджмент ситуации лежит на первом заместителе руководителя ОПУ Кирилле Тимошенко, который у президента отвечает за работу с регионами после увольнения Сергея Трофимова.

Именно на Тимошенко возложена задача поиска кандидатов на должность главы КГГА, а что еще важнее - найти пути, как оттуда убрать Кличко, поскольку сейчас законодательство предусматривает, что президент может назначать главой КГГА только того, кого киевляне выбрали мэром.

В то же время в партии "Слуга народа" кандидатами на председателя КГГА называют сразу несколько человек: министра развития общин Алексея Чернышева, помощника Тимошенко по "Большому строительству" Юрия Голика, министра культуры Александра Ткаченко, депутата "Слуги народа", кума Медведчука Андрея Холодова, и первого заместителя Кличко в КГГА Алексея Кулеба.

По логике всех ключевых кадровых назначений последнего года, фаворитом должен быть именно последний – из-за своей близости с Ермаком. Тем не менее, собеседники УП утверждают, что достаточно высокие шансы на назначение в КГГА Холодов, у которого сложились хорошие отношения с Кличко.

Напомним, с 11 мая в структурах, что подчиняются КГГА, прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли в "Киевзеленстрой".

12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

Кроме этого, обыски проводили в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.

Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице – прошли обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет". В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре".

По результатам проведенных 12 мая обысков сообщили о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента социальной политики КГГА.

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