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Митрополит Антоний рассказал об особой миссии женщины

16.05.2021 / 19:15
Митрополит Антоний рассказал об особой миссии женщины
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний пожелал всем женщинам огромной чистой веры, радости, вдохновения и любви

В день памяти святых жен-мироносиц управляющий делами Украинской Православной Церкви поздравил всех женщин с праздником.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», в своем поздравлении митрополит Антоний (Паканич) рассказал об особой миссии женщины.

«Она создана Творцом для служения: близким, Церкви, Богу. Она вечный вдохновитель в семье и на работе. Женщина может вывести ближних к Свету, возвысить душу, наполнить жизнь смыслом, а может погубить, поэтому так важно оставаться ей образцом чистоты, кротости, доброты, милосердия, верности и красоты.

Любовь, безусловная и безграничная, побудила пойти мироносиц среди ночи к месту погребения Христа и первыми узнать радостную новость о Воскресении Спасителя. Они не побоялись ни преследований, ни грубости римской охраны, ни других опасностей, потому что настоящая любовь не знает никаких преград – даже смерти», — отметил владыка.

Митрополит Антоний пожелал всем женщинам огромной чистой веры, радости, вдохновения и любви.

«Пусть по молитвам святых Жен-Мироносиц в каждый дом придет мир, а в сердце пребудет светлая Пасхальная радость. Христос Воскресе!», — подчеркнул управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, жен мироносиц
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