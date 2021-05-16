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Сегодня верующие УПЦ отмечают православный женский день - память святых жен-мироносиц

16.05.2021 / 17:40
Сегодня верующие УПЦ отмечают православный женский день - память святых жен-мироносиц
Источник: Центр информации УПЦ
Святые жены-мироносицы служат примером самоотверженной любви и служения Господу для всех христиан

Православные христиане сегодня отмечают православный женский день - память святых жен-мироносиц, которые последовали за Христом и первые, кто узнал о Его воскресении.

Как сообщает Центр информации УПЦ, к числу жен-мироносиц Церковь относит нескольких благочестивых женщин: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других с ними.

Эти женщины наряду с апостолами следовали за Христом во время Его проповеди Евангелия.

Когда Господь был распят на кресте, жены-мироносицы последовали и туда, в отличие от большинства разбежавшихся апостолов. Они стояли и плакали у подножия креста Спасителя.

На третий день после распятия, утром в воскресенье, жены-мироносицы пришли ко гробу Христа, чтобы помазать Его тело благовонным маслом – миром. Помазание благовониями тела умершего было распространенной традицией на Ближнем Востоке.

Когда женщины пришли ко гробу, они обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру, отброшен, погребальное ложе пусто, а на его краю сидит ангел.

Вестник Божий сообщил женщинам о том, что Спаситель Воскрес, после чего они поспешили в город, чтобы рассказать об этом апостолам.

С апостолами Иоанном и Петром к пещере вернулась одна из святых жен – Мария Магдалина. Не найдя ни Христа, ни ангела, апостолы вскоре в недоумении ушли, Мария же осталась у гроба.

Внезапно ей явился воскресший Господь, но она Его не узнала. Только когда Спаситель назвал ее по имени, Мария Магдалина узнала Спасителя. Христос заповедовал свидетельствовать о Его воскресении, что Мария и сделала, согласно преданию, дойдя с этой вестью до самого римского императора Тиберия.

Святые жены-мироносицы служат примером самоотверженной любви и служения Господу для всех христиан. В этот день принято поздравлять православных близких женщин — жен, матерей, сестёр, дочерей. Так как долг женщин, подражая святым женам-мироносицам также нести мир и согласие в свои семьи и быть верными Богу.

Источник: Inpress.ua
праздник, УПЦ, жены-мироносицы
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