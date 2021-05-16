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Депутат Европарламента призвал украинцев «проснуться» и не позволить Украине пойти по пути политических репрессий

16.05.2021 / 15:21
Украина – единственная страна в Европе, где лидер оппозиции открыто сталкивается с политическими преследованиями.

Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявил депутат Европейского парламента Максимилиан Кра, комментируя обвинение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене.

«Мы видим ступеньки, которые идут в неправильном направлении. Первое – это давление на ваш канал, второе – это давление на русский язык. И последний шаг – это то, что оппозиционный лидер подвергается преследованию, и, очевидно, его хотят посадить в тюрьму. Шаг за шагом, мы видим рост давления и репрессий против тех, чье мнение отличается от мнения правительства», – отметил евродепутат.

Максимилиан Кра подчеркнул, что направление, в котором движется сейчас Украина, вызывает беспокойство даже у тех, кому не нравится Виктор Медведчук.

«Я могу только призвать украинцев открыть глаза на происходящее, на этот процесс репрессий и сказать: "Возможно сейчас это Виктор, а следующими будете вы, если вы не на стороне этого правительства". Я человек извне, но тем, кто внутри, я говорю: "Проснитесь! Это ваша страна, не позволяйте ей идти в направлении репрессий и политической несправедливости"», – сказал депутат Европейского парламента.

Также он предположил, что украинское правительство демонстрирует свое нежелание разрешить конфликт на Донбассе в рамках Минского мирного процесса, так как преследует лидера оппозиции, который является единственным украинским политиком, отстаивающим этот мирный процесс.

«Мы должны отметить, что они (правительство. – Ред.) оказывают большое давление на оппозицию. Они могут остановить эту войну, но не делают этого. И я думаю, что это надо доносить европейскому сообществу и изменить их мнение. Это то, чего мы должны достичь, изменить восприятие и увидеть, что это правительство – плохое», – проинформировал Кра.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

оппозиция, Медведчук, Максимилиан Кра
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