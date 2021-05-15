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Ренат Кузьмин: Все, что нужно знать о судилище над Виктором Медведчуком

15.05.2021 / 15:19
После судебного заседания по делу Медведчука я получил около тысячи обращений с вопросами о причинах катастрофической деградации правоохранительной системы Украины.

Низкая квалификация и отсутствие необходимых знаний у большинства представителей некогда могущественной правоохранительной системы стали настоящей притчей во языцех. Я умышленно оставлю за скобками политическую и идеологическую составляющую в работе правоохранителей, остановлюсь лишь на некоторых характерных моментах.

Нужно помнить, что при Порошенко и Зеленском из правоохранительных органов уволили если не всех, то львиную долю профессионалов. Понятное дело, под лозунгом демократических реформ и за грантовые деньги. На самом деле деньги украли, а под видом реформ и так называемой люстрации просто взяли и уволили всех неугодных, а вместо них назначили своих родственников, друзей, соседей, любовников и любовниц. Оставшиеся места либо продали, либо отдали по квотам садовникам, чистильщикам бассейнов и разносчикам пиццы.

Эти люди просто не могут качественно выполнять работу в правоохранительной системе, а немногие оставшиеся на службе профессионалы просто игнорируют тупые приказы своего начальства. Отсюда и результаты работы ведомств.

Вы, наверное, не знаете, но сегодня в качестве доказательств правоохранители используют (внимание!) «заключения экстрасенсов». И это не шутка. Не за горами использование в судебных процессах «вещих снов» и «народных примет». Впрочем, «бачили очі, що купували»...

Вот, к примеру, заседание суда по Медведчуку. Требуя арестовать Медведчука, прокурор цитирует обращение митрополита Шептицкого по случаю «Акта відновлення Української держави» в 1941 году во Львове, п. 3 которого гласит: «Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа ГИТЛЕРА создает новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации».

При этом, ни суд, ни генпрокурор, ни Президент, ни Рада доброчесності, ни послы G7 ‒ никто не обратил на это внимания. Итак, «новый порядок в Европе» и «московская оккупация», а тут такая удача: в лапы прокурора, да что там прокурора, в лапы украинской власти попадает кум Путина... Короче, повезло Медведчуку, что обошлось без расстрела или газовой камеры ‒ всего лишь домашний арест и всего-то до 9 июля. Теперь вам все понятно?

правоохранители, Медведчук, Кузьмин
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