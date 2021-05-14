Броницкая: Власть преследует Медведчука за его несогласие с политическим курсом Зеленского

Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» сказала политический обозреватель Елена Броницкая.

Эксперт отметила, что политическое преследование пришло в Украину вместе с западным влиянием.

«Как только Америка начала вникать в украинские дела, у нас начались такие моменты. Сначала была Тимошенко, потом был Борис Колесников, тоже по политическим монетам. Сейчас у нас уже Медведчук. Я бы хотела сказать словами Вадима Рабиновича: вчера родился общенациональный лидер, потому что в наших украинских реалиях очень сложно придерживаться своей позиции», – подчеркнула Броницкая.

Она обратила внимание на то, что Медведчук в данной ситуации не стал прятаться, не уехал из страны. А это, по ее словам, заслуживает уважения.

«Кто-то прятался за клетчатым одеялом, кто-то убегал за границу. Он (Виктор Медведчук. – Ред.) даже повестки не получил. Он сам пришел в Генеральную прокуратуру, сам пришел в суд», – констатировала политический обозреватель.

В заключение Елена Броницкая акцентировала внимание на том, что «власть взялась» за Виктора Медведчука, потому что он не согласен с политическим курсом Президента Владимира Зеленского, и в этом лидера ОПЗЖ поддерживает большинство украинцев.

Напомним, вчера состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа.

«Это политически мотивированное решение против оппозиции, против представителя самой крупной оппозиционной партии в нашей стране для того, чтобы просто провести расправу. Другую оценку этому я дать не могу», – резюмировал политик.