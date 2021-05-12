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В УПЦ избрали двух новых епископов

12.05.2021 / 15:59
В УПЦ избрали двух новых епископов
Источник: Центр информации УПЦ
Решение было принято сегодня на заседании Священного Синода УПЦ

В Украинской Православной Церкви избраны два новых епископа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, решение было принято сегодня на заседании Священного Синода УПЦ.

«Клирик Горловской епархии архимандрит Паисий (Шинкарев) избран епископом Константиновским, викарием Горловской епархии;

клирик Киевской епархии архимандрит Антоний (Пухкан) избран епископом Корсунь-Шевченковским, викарием Черкасской епархии», - указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялось первое в текущем году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Работу Синода возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
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