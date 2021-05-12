Шмыгаль рассказал о внедрении "паспорта вакцинации" для поездок в ЕС

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

По словам премьера, сейчас Украина "серьезно ведет переговоры" об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом.

"Мы готовы ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе: цифровую с QR-кодом, формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая сегодня действует во всем мире", – заявил Шмыгаль.

По его словам, все люди, привитые от COVID, зарегистрированы в электронной системе eHealth.

"Поэтому технологически это не сложно, чтобы всем вакцинированным лицам выдать "паспорт вакцинации", который будет утвержден в любой международной форме", – отметил он.

При этом Шмыгаль не считает целесообразным вести переговоры об открытии границ с отдельными странами.

"Весь мир сегодня говорит об унификации и недискриминации. Невозможно, чтобы две страны договорились, а все остальные остались где-то за бортом", – добавил премьер.

Шмыгаль уверен, что украинцы, привитые пока не одобренными в ЕС вакцинами, смогут путешествовать в Европу. По его словам, ЕС в ближайшее время должен зарегистрировать вакцины Covishield, Sinovac и NovaVax.

Ранее в украинском правительстве заявили, что готовятся внедрить в Украине так называемые "паспорта вакцинации", которые подтверждают прививки от коронавируса и в ближайшем будущем могут стать "пропуском" для въезда в ЕС.

ЕС готовится открыть границы для туристов, которые были закрыты более года, и позволить въезд не только из стран с лучшей ситуацией, но и людей, которые получили полную защиту одной из вакцин, разрешенных в Евросоюзе.

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