Медведчуку придется пройти через суд — Офис Президента

Как отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Укринформу, у Президента Владимира Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине действовал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом.

"У Президента Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом... Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Скрыться не получится", - сказал Подоляк.

По его словам, вряд ли кто-то мог подумать, что Медведчук начнет скрываться где-то в лесах или на дачах у друзей, когда окажется, что в Украине по отношению и к нему также работает закон.

"Изображал из себя крайне влиятельного и солидного человека, пытался решать судьбу народа или отдельно Донецка и Луганска, активно пользовался ресурсами страны в Крыму уже после оккупации, а в итоге - просто где-то скрылся. От следственных действий. Это может вызвать только ироническую улыбку - как влияет сила закона на людей, которые привыкли жить над законом в течение десятилетий", - отметил Подоляк.

Он считает, что история с Медведчуком - это классическая история о "вечно неприкасаемых, которым законы не писаны».

Советник руководителя Офиса Президента подчеркнул, что "деструктивная деятельность Медведчука" в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего украинского общества.

Так, по его словам, государственная безопасность постоянно находилась под "разрушительными ударами его странной медиаимперии".

Кроме того, отметил Подоляк, о такой деструктивной деятельности свидетельствуют и "десятки классических непрозрачных схем и сделок, о чем есть много журналистских расследований". "Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовывать свои "энергетические бизнесы" честно. Только политическая "крыша" в разных властях на протяжении многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры", - резюмировал Подоляк.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Впоследствии на брифинге она подтвердила, что речь идет о народных депутатах Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Служба безопасности Украины 11 мая проводит обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

СНБО 19 февраля 2021 года принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ относительно финансирования ими терроризма.

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