Украинцы разочаровываются в «новых лицах», поэтому растет спрос на профессионалов – эксперт об уходе избирателей от Зеленского к Медведчуку

Об этом Фомин пишет в колонке на сайте «Капитал» – официальном партнере The Financial Times.

«Как видим, разница между лидерами достаточно условная, в рамках погрешности, которая составила +/–2,8%», – отмечает журналист.

Фомин напоминает, что два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц».

«Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону. Сейчас есть серьезное разочарование, потому что на практике оказалось, что так называемые «новые лица» – это самые настоящие дилетанты. Президент и Верховная Рада ведут себя как один большой «Квартал 95», а в это время проблемы страны не решаются. На Донбассе идут боевые действия, как и при Порошенко, по темпам вакцинации Украина на последних местах в Европе, а по смертности – в первой десятке (если точнее, то на 8-м месте). Ахметов, Пинчук и другие олигархи богатеют – миллионы украинцев превратились в «новых бедных» и «новых нищих», – поясняет журналист.

Но теперь, констатирует Фомин, маятник качнулся в другую сторону и рейтинги Зеленского и «Слуги народа» снижаются, зато растет запрос на приход опытных профессионалов в государственном управлении.

«Украинцы разочаровались в «новых дилетантах» – поэтому растет запрос на опытных профессионалов. И это объясняет, почему растет рейтинг «Оппозиционной платформы – За жизнь» Медведчука. Они с соратниками выступают с позиции грамотных государственных менеджеров и опытных управленцев. Они прибавили больше 7%. Если на парламентских выборах-2019 ОПЗЖ взяла 13,05%, то теперь рейтинг – 20,3%», – аргументирует журналист.

Кроме того, добавляет Фомин, власть во главе с Зеленским демонстрирует, что считает именно Медведчука и ОПЗЖ своими главными оппонентами.

«Власть во главе с Зеленским тоже сделала серьезный вклад в рейтинг оппозиции. Последние полгода «зеленые» демонстрируют, что считают именно Медведчука и ОПЗЖ своими главными оппонентами. Об этом свидетельствует и запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, и санкции против Медведчука и его соратников, хотя до сих пор никто так и не предъявил никаких доказательств их причастности к противоправной деятельности», – подчеркивает эксперт.

В то же время, обращает внимание Фомин, Порошенко и «Европейская солидарность» пока удерживают свои позиции на уровне 15,9%.

«При этом Порошенко пытается представить себя в качестве оппонента Зеленского. Хотя на самом деле «зеленые» по факту продолжают политический курс «Петра Пятого». Хотя «зеленая» власть, несмотря на обещания в стиле «Придет весна – будем сажать» плавно «погасила» все громкие дела против Порошенко. Хотя вышли из-под стражи даже такие фигуранты громкого коррупционного скандала вокруг «Укроборонпрома» как Олег Свинарчук-Гладковский и другие», – приводит примеры журналист.

«Юлия Тимошенко и «Батькивщина» сегодня могут рассчитывать на 10,1%. Т. е. по сравнению с парламентскими они выборами добавили менее 2%. Судя по риторике, Тимошенко сделала ставку на сельского избирателя. Ну а по умению исполнять «плач Ярославны» Юлии Тимошенко мало равных. Разве что рейтинги показывают, что сегодня ей верит гораздо меньше народу, чем в прошлые годы», – заключает политический обозреватель Александр Фомин.