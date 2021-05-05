Войти | Зарегистрироваться
18:33

среда,
05 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Происшествия

В Афганистане из-за наводнений погибли 14 человек

05.05.2021 / 17:59
В результате паводков в афганской западной провинции Герат погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает TOLO News.

По словам представителя губернатора провинции Джейлани Фархада, стихийное бедствие произошло в районе Адраскан в понедельник. Он также добавил, что среди погибших четверо детей.

По его словам, паводки разрушили десятки гектаров земли и погубили десятки голов рогатого скота. О причиненных убытках домохозяйствам пока ничего неизвестно.

Отмечается, что на протяжении последних двух дней в провинции Герат наблюдались сильные дожди.

Напомним, более полусотни человек погибли в результате паводка и оползня в провинции Восточная Нуса-Тенгара, в центральной части Индонезии.

Источник

наводнения, Афганистан
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.