В Афганистане из-за наводнений погибли 14 человек

По словам представителя губернатора провинции Джейлани Фархада, стихийное бедствие произошло в районе Адраскан в понедельник. Он также добавил, что среди погибших четверо детей.

По его словам, паводки разрушили десятки гектаров земли и погубили десятки голов рогатого скота. О причиненных убытках домохозяйствам пока ничего неизвестно.

Отмечается, что на протяжении последних двух дней в провинции Герат наблюдались сильные дожди.

Напомним, более полусотни человек погибли в результате паводка и оползня в провинции Восточная Нуса-Тенгара, в центральной части Индонезии.

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