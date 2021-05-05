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В Мехико обрушился мост метро вместе с поездом: свыше 20 погибших

05.05.2021 / 15:54
23 человека погибли и около 70 получили ранения в результате падения эстакады метро в Мехико.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальных лиц, Служба первой помощи и спасения SUUMA Voluntarios у Twitter

Авария произошла в понедельник, около 22:30 по местному времени, на станции Оливос на 12-й линии метро. Эстакада вместе с поездом упала на автомобили, что стояли под ней.

Сначала сообщалось, что погибли по меньшей мере 13 человек, однако в SUUMA Voluntarios позже сообщили о 23 погибших. 65 человек госпитализировали.

На месте работали спасатели. Также сообщалось, что на месте аварии побывала мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

По данным местных СМИ, эстакада обрушилась после того, как в одну из ее опор врезался автомобиль.

В повисших вагонах поезда, который в это время двигался по путепроводу, было около 50 человек.

Источник

обрушение, мост, Мехико
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