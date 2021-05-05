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В ВОЗ оценили стоимость COVID-вакцинации взрослого населения планеты

05.05.2021 / 14:52
Во Всемирной организации здравоохранения посчитали, сколько стоит вакцинация взрослого населения планеты. Так, потребуется в следующем году от 35 до 45 млрд долларов.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он отметил, что эта сумма будет нужна организации уже в дополнение к необходимым 19 млрд на финансирование международной программы ACT Accelerator.

"По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще 35-45 миллиардов долларов США для вакцинации большинства взрослых во всем мире", - сказал Гебрейесус.

Он отметил, что проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией COVID-19 могут быть решены только лидерами стран G7, которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы.

Ранее сообщалось, что в Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысяч 785 человек.

Также полный курс прививок от коронавируса в США уже прошли более 100 миллионов взрослых американцев. Это 38% взрослого населения страны.

Источник

коронавирус, вакцинация, ВОЗ
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